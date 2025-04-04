Пропавшего в Ленобласти пса Блюма действительно выгнали из вагона «Ласточки»

Породистого пса Блюма, пропавшего в Ленинградской области, все-таки выгнали из вагона. Об этом свидетельствует видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах из поезда видно, как мужчина, похожий на сотрудника железнодорожной бригады, выгоняет собаку на станцию.

Пса обнаружили в деревянной постройке примерно в пятистах метрах от железнодорожной станции спустя два дня после пропажи. По данным Telegram-канала Baza, Блюма заметил один из местных жителей, который позвонил волонтерам. На место приехала хозяйка — питомец узнал ее и бросился к ней.

Блюм пропал 1 апреля. Ивисская борзая сбежала из дома, села в электричку, а затем исчезла. К поискам сразу же подключились волонтеры. Хозяин рассказал,