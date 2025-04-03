Пес Блюм пропал после поездки в электричке под Питером. Гибель Твикса ничему не научила?

В Ленинградской области собака потерялась после поездки на электричке. Об этом 360.ru сообщил хозяин пса.

Щенок ивисской борзой по кличке Блюм сбежал из дома, сел в электричку, а затем пропал.

«Собаку высадили, может, сама вышла — неизвестно. Соответственно, „ищут пожарные, ищет милиция“. Есть фотография, что она в электричке, а потом уже есть свидетели, которые видели, что она вышла на перроне. <…> Потом ее видели еще в другом месте. Точнее, вчера ее видели опять же на вокзале, она там гудка испугалась и опять драпанула оттуда», — рассказал владелец пса.

Он подчеркнул, что не знает, высадили собаку из вагона или она сама оттуда сбежала. По данным Telegram-канала Baza, Блюма из электрички высадил охранник подвижного состава РЖД.

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