«Он весь перенервничал, метался». Хозяин найденной собаки-потеряшки Блюма поделился эмоциями

Собаку-потеряшку Блюма из Ленобласти нашли и вернули хозяевам

Собаку по кличке Блюм, которая пропала 1 апреля после того, как случайно оказалась в пригородной электричке, удалось найти спустя два дня. Владелец животного поделился эмоциями с редакцией 360.ru.

Ивисская борзая пропала из вагона на станции Колпино. Ее поиски начались сразу же, подключились волонтеры.

В нескольких районах расклеили объявления. В итоге пса удалось найти примерно в 20 километрах от дома.

«Ну, конечно, радостно… Он весь перенервничал. Нам рассказывали, что метался там, когда потерялся. Пойдем к нему — рады очень», — рассказал хозяин собаки.

Владелец пса ранее объяснял редакции, что животное вполне могло выбежать из электрички само. Затем Блюма видели в нескольких районах рядом с вокзалом.