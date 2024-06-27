Пропавшая при сходе поезда в Коми девочка выжила

ТАСС: пропавшую девочку из поезда Воркута — Новороссийск нашли живой

В Коми нашли девочку, которая после схода поезда № 511 Воркута — Новороссийск считалась пропавшей без вести. Она выжила, сообщил ТАСС.

«15-летняя девочка найдена живой, подробности выясняются», — сказал агентству представитель администрации Воркуты.

Представитель экстренных служб заявлял журналистам о поисках одного пассажира поезда, судьба которого к утру 27 июня оставалась неизвестной. По предварительной информации, пропал ребенок 2008 года рождения.

В поезде находились 215 пассажиров. После схода с рельсов опрокинулись девять вагонов. Пострадали, по подсчетам РЖД, 46 человек, погибли двое. Остальных отправили в пункт назначения специальным поездом по ускоренному графику. Появилось видео работы спасателей.

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