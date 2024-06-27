После схода с рельс поезда в Коми пропал ребенок

РИА «Новости»: спасатели не нашли пропавшего во время ЧП с поезд ребенка

Экстренные службы разыскивают пассажира, пропавшего из-за схода с рельс поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации издания, из-за ЧП пропал ребенок 2008 года рождения. Его судьба остается неизвестной.

Источник агентства в экстренных службах также заявил, что спасатели нашли под перевернувшимися вагонами тела двух человек.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что из-за схода поезда с рельс пострадали порядка 40 человек. Состояние семи из них расценивается как тяжелое. Всего в составе находились 215 пассажиров.

В РЖД указали, что вагоны могли перевернуться из-за подмыва железнодорожного полотна. В организации напомнили, что в регионе прошли обильные осадки.

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