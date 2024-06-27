Появилось видео, как спасатели вытаскивают пассажиров из сошедшего с рельсов поезда в Коми

Появились кадры эвакуации пострадавших при крушении поезда в Коми

Сотрудники МЧС прибыли на место схода с рельсов вагонов поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск. Видео с их работой по оказанию помощи пострадавшим пассажирам опубликовала пресс-служба министерства.

На кадрах видно, как спасатели помогают людям покинуть вагоны и передают их врачам скорой помощи.

МЧС России по Республике Коми организовало работу горячей линии. Ее телефон: 8 (82-12) 29-99-99. Также узнать о задержках поездов, вызванных ЧП, можно по горячей линии РЖД: 8 (800) 775-0000

Глава республики Владимир Уйба ранее сообщил, что в результате происшествия пострадали 20 человек. Состояние троих пациентов медики оценили как тяжелое.