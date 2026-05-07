Появились кадры с Добромиловой за секунды до смерти

В Сети появилось фото с Ксенией Добромиловой, сделанное за секунды до ДТП

Модель, актриса и фотограф Ксения Добромилова погибла в Москве 5 мая после наезда мотоцикла во время съемки. Бьюти-мастер Элиза Дадаева в соцсети показала кадры, сделанные за секунду до столкновения.

«Последний кадр перед смертью. Девочки, живой пример, что никогда не знаешь, как и где закончится жизнь», — отметила Дадаева.

На видео Добромилова присела на колено на асфальте. В это мгновение около нее промчался мотоцикл. Комментаторы живо отреагировали на видео и оставили под записью эмоциональные комментарии.

«Я фотограф и представляю, за какими именно кадрами она гналась. Делала кадры, ценой которым оказалась собственная жизнь. Гналась за искусством до самой смерти. Берегите себя», — написал в ответ мужчина.

Ранее мать Добромиловой рассказала о разговоре с дочерью, в котором она поделилась своим беспокойством.