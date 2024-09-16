Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Челябинске

Прокуратура Челябинской области начала проверку после нападения 13-летнего школьника на одноклассников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Исполняющий обязанности прокурора области Евгений Федоров выехал на место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов», — передали в прокуратуре.

Надзорное ведомство проверит, как в школе обеспечивали безопасность учащихся и педагогов, охраняли учреждение и соблюдали пропускной режим. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность».

Ранее стало известно, что подросток прошел в челябинскую школу с оружием через выключенные рамки-металлодетекторы. На входе дежурила 51-летняя сотрудница частного охранного предприятия.

Соседка напавшего назвала его непростым ребенком. Она предположила, что над мальчиком издевались другие ребята. Источник 360.ru рассказал, что сверстники боялись парня и считали его агрессивным.