Прокуратура Башкирии взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

Прокуратура Башкортостана следит за соблюдением прав граждан после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В микрорайоне Затон в Уфе во время атаки повреждение получил строящийся многоквартирный дом. Двое рабочих пострадали.

«Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами», — отметили в пресс-службе.

Ранее беспилотник сбили над Рязанской областью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. В этот же день ВСУ дронами ударили по гражданской инфраструктуре Энгельса, в нескольких домах выбило стекла. В Саратове два человека были госпитализированы с травмами средней тяжести.