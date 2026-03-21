В Энгельсе началась работа по ликвидации последствий атаки беспилотников

В Энгельсе устраняют последствия атаки беспилотника. Средства на помощь пострадавшим выделят из резервного фонда области, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем канале на платформе MAX .

«Работа по ликвидации последствий атаки БПЛА уже идет. <… > Специалисты уже начали поквартирный обход», — написал он.

Районная администрация должна помочь гражданам подать заявления на материальную поддержку.

В субботу губернатор сообщил, что в результате атаки беспилотника повреждена гражданская инфраструктура. В Энгельсе в нескольких домах выбило окна. Пострадавших нет.

В Саратове тоже есть повреждения: в нескольких домах выбиты окна. Два человека госпитализированы с травмами средней тяжести.