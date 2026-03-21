Дрон сбили над Рязанской областью

Беспилотник сбили над Рязанской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Павел Малков в телеграм-канале .

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА, при их обнаружении — звонить по телефону 112.

Всего за ночь системы ПВО уничтожили 283 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. В Уфе двое рабочих пострадали при падении сбитых беспилотников на строящийся дом. Вспыхнул пожар.