Привязавшего к бамперу труп собаки пенсионера из Клина задержали

Прокуратура: в Клину задержали пенсионера за жестокое обращение с животными

Жителя деревни Пустые Меленки, который протащил по дороге мертвую собаку, привязанную к машине, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Пенсионера заподозрили в жестоком обращении с животным.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в прокуратуре.

Один из местных жителей снял на видео мертвую черную собаку, привязанную за шею к бамперу легковой машины. Очевидец предупредил водителя, что у того могут возникнуть проблемы, но пенсионер огрызнулся в ответ и уехал, волоча труп животного по дороге.

Сын пожилого мужчины заверил, что отец не убивал пса, а нашел уже мертвым и хотел таким образом отвезти владельцу. Соседка пенсионера тоже уверена, что мужчина попросту не мог застрелить животное.