Сын пенсионера из Клина Алексей: отец не убивал собаку, он нашел ее мертвой

Под Клином в деревне Пустые Меленки пенсионер привязал труп собаки к машине и протащил по дороге. Сын пожилого мужчины Алексей в интервью 360.ru заверил, что отец не убивал собаку, как пишут СМИ, а нашел ее уже мертвой.

«Пока толком никаких обстоятельств я не могу сказать. Тут работают правоохранительные органы. В общем, картина такая: он услышал выстрел, поехал смотреть, что там случилось. Увидел собаку и хотел ее оттащить таким образом владельцу. Но в рамках медийного поля все разворачивается немного в другом формате», — оправдал отца Алексей.

Один из местных жителей снял на видео убитую черную собаку, которая за шею привязали к бамперу легковушки. Когда очевидец происшествия предупредил водителя, что у того будут проблемы, пенсионер огрызнулся в ответ и уехал в неизвестном направлении. Ролик оказался в распоряжении 360.ru. Полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животным.

По данным Telegram-канала Shot, пенсионер расправился с собакой соседа, попавшей в его капкан, а потом возил тело животного по деревне. Но сын мужчины уверяет, что все версии про капкан — бредовые.

«Он еще с умом не поругался», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Сын также добавил, что у его отца «давным-давно нет оружия», он его сдал, охотой не занимается. Как отметил Алексей, в 72 года «по лесам не набегаешься».

Кроме того, у пенсионера болеет супруга — проблемы с сердцем, она не может толком передвигаться.

«Ему не до этого (расправы над животными — прим. ред.), поверьте», — заключил мужчина.

С самим пенсионером, которого уже прозвали живодером, 360.ru поговорить не удалось.

«Сейчас не могу говорить. Я в движении», — бодро ответил на звонок пожилой мужчина.

Ранее стало известно о другом случае: забайкалец избил собственного ротвейлера и в мешке на мусорку. Чуть живую собаку с выбитым глазом и гниющей опухолью нашла прохожая.