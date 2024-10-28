Жительница Пустых Меленок: протащивший собаку на авто мужчина не убивал ее

Житель клинской деревни Пустые Меленки, который протащил по дороге собаку на машине, не убивал ее, рассказала 360.ru местная жительница. Она заявила — версия о том, что ее сосед сначала застрелил пса, несостоятельна — мужчина якобы нашел уже мертвое животное.

По словам собеседницы 360.ru, мужчина попросту не мог застрелить животное.

«Чем он застрелил? У него даже ружья нет, он давно все сдал, <…> уж лет 10 никто на охоту не ходит. <…> Ну, нашел собаку соседскую, [решил] привезти… Раздули не знаю, что», — высказалась женщина.

Сын мужчины ранее рассказал 360.ru, что его отец якобы нашел пса мертвым. Мужчина решил привезти собаку именно так — привязав ее к автомобилю и протащив по дороге.

«Ну, а как он должен был ее привезти? Он ее просто нашел уже мертвую», — добавила соседка.

По ее словам, она давно знает пенсионера. Он нормальный, «мужчина как мужчина — семейный, жена болеет», уточнила собеседница 360.ru.