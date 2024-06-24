Внук погибшего в Дербенте священника сообщил, что его дедушку зарезали

Боевики зарезали священника Николая во время вооруженного нападения в Дербенте. Об этом 360.ru сообщил внук покойного.

Мужчина отметил, что ему неизвестны подробности и обстоятельства трагедии.

«Я только знаю, что они пришли в [храм] и зарезали», — сказал внук убитого священнослужителя.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев напомнил, что отцу Николаю было 66 лет. По его словам, неизвестные расстреляли охранника в церкви — он был вооружен только газовым пистолетом.

Группа боевиков открыла огонь по церкви и синагоге в Дербенте вечером 23 июня. Также перестрелка произошла в Махачкале.

Уголовное дело о терактах в Махачкале и Дербенте передали в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщили «Известия».