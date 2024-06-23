Правоохранительные органы в Дербенте подняли по тревоге после атаки на церковь и синагогу

Глава Дербента: правоохранительные органы в городе подняты по тревоге

Правоохранительные органы подняли по тревоге после нападения на православную церковь и синагогу в Дербенте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности главы города Ахмед Кулиев.

«Предпринимаются все необходимые меры. <…> Более подробную информацию сообщим дополнительно», — подчеркнул он.

Группа неизвестных обстреляла церковь и синагогу около 18:00. После нападавшие скрылись на белой иномарке Volkswagen Polo. Ее объявили в розыск. Вооруженных преступников ищут.

В региональном главке МВД сообщали об одном погибшем полицейском. Еще один сотрудник ранен, уточнили в ведомстве. По данным источника 360.ru, в городе погибли два правоохранителя.

Также перестрелка произошла в Махачкале. Там преступники убили одного полицейского, шесть сотрудников ранены.