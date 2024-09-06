«Прикалываетесь, что ли?». Житель Красноярска открестился от обвинений в стрельбе

Житель Красноярска отказался признаваться в стрельбе из ружья с балкона

Житель Красноярска открыл стрельбу из ружья с балкона многоквартирного дома, очевидцы засняли происходящее на видео. Мужчина рассказал 360.ru, что он не мог так поступить, и опроверг все обвинения в свой адрес.

Он рассказал, что не видел в Сети видеоролики со своим участием.

«Да вы че, прикалываетесь, что ли? <…> Что вы от меня хотите?» — задался вопросом мужчина.

Он также заявил, что не стрелял и отказался признавать, что живет на третьем этаже дома, где произошло ЧП.

«Я так не мог. <…> Да я тут не живу», — добавил он.

Мужчина отметил, что видел внизу полицию, но из дома пока не выходил.

«Ничего я не делал», — резюмировал он.

По данным МВД, горожанин стрелял из ружья в сторону припаркованных автомобилей на Аэровокзальной улице. В некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что ЧП произошло рядом со школой № 66. Сотрудники расположенных рядом учебных заведений рассказали, что не слышали звуки стрельбы.

Стрелявшего жителя Красноярска задержали сотрудники полиции и спецназ Росгвардии. Ружье у него изъяли, никто не пострадал.