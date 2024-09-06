Житель Красноярска открыл стрельбу из окна многоквартирного дома

Неизвестный открыл стрельбу из окна дома в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В дежурную часть полиции поступила информация о том, что на улице Аэровокзальной, 7 неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей», — уточнили в ведомстве.

На место прибыли правоохранители. Территорию дома оцепили, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина начал стрелять из ружья из-за ссоры с бывшей женой. В нетрезвом состоянии он проник в квартиру, где раньше жил с экс-супругой. Вернувшись домой, женщина обнаружила пьяного бывшего мужа у себя. После ссоры с ним она ушла из квартиры. Мужчина достал из сейфа ружье «Вепрь» и открыл стрельбу в сторону парковки. По словам очевидцев, он кричал, что ему больше нечего терять.