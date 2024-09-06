Подозреваемого в стрельбе в Красноярске задержали

МВД: в Красноярске задержали подозреваемого в стрельбе на Аэровокзальной улице

Подозреваемого в стрельбе на Аэровокзальной улице Красноярска задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Мужчину задержали совместными усилиями сотрудников полиции и спецназа Росгвардии. В результате случившегося никто не пострадал.

«Оружие, из которого гражданин производил выстрелы, изъято», — добавили в МВД.

Изначально красноярцы сообщили о стрельбе у одной из местных школ. В двух учебных учреждениях информацию о пальбе опровергли.

Позже выяснилось, что житель Красноярска открыл огонь из многоквартирного дома на улице Аэровокзальной, 7. Он стрелял в сторону припаркованных автомобилей. Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию.