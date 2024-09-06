Подозреваемого в стрельбе в Красноярске задержали

Позже выяснилось, что житель Красноярска открыл огонь из многоквартирного дома на улице Аэровокзальной, 7. Он стрелял в сторону припаркованных автомобилей. Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию.
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