Россиянам сказали, куда обращаться по вопросам ЧП с поездами в Брянской и Курской областях

Минтранс: по ЧП в Брянской и Курской областях можно обратиться в оперштаб

По вопросам, связанным с чрезвычайными ситуациями в Брянской и Курской областях, можно обратиться в оперативный штаб Ситуационного центра Министерства транспорта России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По любым вопросам, связанным с происшествиями в Брянской и Курской областях, можно звонить в оперативный штаб Ситуационного центра Минтранса России по номеру: +7 (495) 249-03-09», — сообщили в Минтрансе России.

Социальный фонд запустил горячую линию для оперативной помощи пострадавшим от трагедии в Брянской области. Фонд готов оперативно предоставить все виды поддержки: выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве, пенсии после утраты кормильца, пособия на погребение и по временной нетрудоспособности.

«Все получатели пенсий и пособий, находившиеся в поезде, все выплаты получат своевременно», — заверили в фонде.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд. В результате трагедии погибли семь человек. Всего в составе находились 388 пассажиров. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что мост рухнул на состав из-за подрыва.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал подрыв моста и крушение поезда в Брянской области бесчеловечным актом террора против мирных жителей. По его словам, произошедшее шокирует своей жестокостью и цинизмом.

В Курской области на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе обрушился мост, когда по нему проезжал грузовой локомотив. Появилась версия, что его тоже могли подорвать.