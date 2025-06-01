Спасатели начали расчищать пути от вагонов на месте ЧП с поездом под Брянском
Специалисты в Брянской области демонтируют фрагменты моста и освобождают железнодорожное полотно от вагонов, сошедших с рельс. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Для починки путей задействовали два ремонтно-восстановительных поезда и две единицы инженерной техники. Также на месте работают порядка 180 специалистов и 60 единиц техники
«Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста продолжаются», — отметили в пресс-службе.
Мост обрушился на пассажирский поезд в Выгоничском районе в ночь на 1 июня. Жертвами ЧП стали семь человек. Всего в поезде находились 388 пассажиров.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что мост рухнул на состав из-за подрыва. Из-за ЧП некоторые маршруты на Белорусской железной дороге изменили.
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