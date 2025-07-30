При землетрясении на Камчатке среди туристов никто не пострадал

РТС: при землетрясении на Камчатке туристы не пострадали

Никто из туристов на Камчатке не пострадал в результате мощного землетрясения магнитудой 8,7, жалобы не поступали. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«По предварительным данным одного из принимающих туроператоров на Камчатке, жалоб и пострадавших туристов нет. Информация дополняется», — заявили в РТС.

Ранее филиал ФИЦ ЕГС РАН на Камчатке сообщал, что магнитуда подземных толчков составила 8,7. На территории региона объявили угрозу цунами, жителям рекомендовали не подходить к берегу. В здании одного из детсадов произошло обрушение стены, из воспитанников никто не пострадал. Кроме того, повреждения получило здание детской поликлиники в Петропавловске-Камчатском.

В аэропорту Елизово при землетрясении обрушились панели, пострадала одна женщина, сообщал 360.ru очевидец. Ее состояние на данный момент неизвестно.