Детская поликлиника на Камчатке пострадала во время землетрясения

На Камчатке при землетрясении пострадала и не работает детская поликлиника

Городская детская поликлиника пострадала во время землетрясения на Камчатке, работу медучреждения приостановили. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

На место ЧП отправились глава регионального ведомства Олег Мельников и выездная комиссия. По его словам, серьезных повреждений, по первичной информации, нет.

«Наиболее пострадавшим объектом пока является городская детская поликлиника № 1. Работу учреждения временно приостановили. Проводится обследование, по заключения технических специалистов будем принимать решения по функционированию объекта», — сказал Мельникова.

Остальные учреждения здравоохранения на Камчатке работают с соблюдением правил безопасности.

Травм у персонала и пациентов на этот момент не зафиксировали. Проводится обследование зданий», — добавил глава Минздрава Камчатского края.

Произошедшее на Камчатке землетрясение стало мощнейшим за последние десятилетия. Ранее очевидцы показали 360.ru кадры последствий ЧП.