Угрозу цунами объявили на Камчатке после серии землетрясений

Серия землетрясений, произошедшая на Камчатке, привела к угрозе цунами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По предварительным расчетам, после землетрясений в акватории Тихого океана возможен подход волны высотой до 60 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 сантиметров — к Усть-Камчатскому муниципальному округу и до 15 сантиметров — к Петропавловск-Камчатскому.

Несколько толчков произошло на Камчатке 20 июля. Магнитуда сейсмособытия составила семь баллов. Эпицентр землетрясения находился в океане в 167 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Жители самого города также ощущали толчки мощностью до пяти баллов.

Еще одно землетрясение магнитудой 7,6 случилось на глубине 17 километров в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его также почувствовали в Вилючинске и Елизове.

По словам местных жителей, всего за час было не меньше девяти толчков. Самый сильный из них длился около минуты.

«Почувствовали ужас. Мы живем на Камчатке, землетрясения у нас — нормальное явление, но чтобы так — это редкость», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Южных Курил. Его эпицентр был в 63 километрах к юго-востоку от села Головнино на острове Кунашир.