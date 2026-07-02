Женщина, тяжело пострадавшая при взрыве в Монако, оказалась дочерью бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анной Насобиной. Об этом сообщила газета Nice-Matin .

По данным издания, 46-летняя Насобина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. После взрыва женщина лишилась ног.

Ранее французские следователи допросили несовершеннолетнего пострадавшего. Двое других раненых по-прежнему не могут давать показания из-за тяжелого состояния.

По подозрению в совершении преступления задержали иностранного гражданина. Прокуратура Монако начала расследование дела о покушении на убийство. Изначально власти княжества назвали случившееся терактом, но позже отказались от этой версии. Французский оппозиционный политик Флориан Филиппо выразил мнение, что покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева мог заказать лично украинский лидер Владимир Зеленский.