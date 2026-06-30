Французский политик рассказал, кто мог заказать бизнесмена Ермолаева в Монако

Покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако мог заказать лично Владимир Зеленский. Об этом заявил французский оппозиционный политик Флориан Филиппо в соцсети X .

«Режим Зеленского явно перешел черту: теперь они приезжают к нам совершать смертельные атаки», — написал он.

Еще в 2023 году на родине против Ермолаева ввели санкции, обвинив предпринимателя в сотрудничестве с Россией. Сам бизнесмен давно отказался от украинского гражданства и живет в Европе по паспорту гражданина Кипра.

Взрыв прогремел накануне вечером. Неизвестный оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла и скрылся. Пострадали три человека: предположительно, сам Ермолаев, его жена и сын. Женщина находится в тяжелом состоянии.