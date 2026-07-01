В Монако задержали иностранца после покушения на бизнесмена Ермолаева

Monaco Info: в Монако задержали иностранца по делу о покушении на Ермолаева

Иностранного гражданина задержали в Монако в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Позже его отпустили на свободу, сообщил телеканал Monaco Info .

«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — заявили журналистам представители прокуратуры.

О предъявлении обвинений иностранцу официальные органы не сообщали.

Следователи также допросили несовершеннолетнего, который пострадал в результате взрыва. Еще два человека получили серьезные травмы и не смогли дать показания. Состояние одного из них врачи оценили как критическое, медики продолжают бороться за его жизнь.

Ранее бывший сотрудник французской внешней разведки Клод Монике сообщил, что пострадавший при взрыве у своего особняка в Монако предприниматель Вадим Ермолаев готовил для Европарламента доклад о коррупции на Украине.