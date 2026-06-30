При взрыве в Монако могла пострадать семья украинского олигарха

Figaro: при взрыве в Монако могло ранить украинского олигарха и его семью

Украинский олигарх, его жена и ребенок могли пострадать при мощном взрыве в Монако. Об этом сообщило издание Le Figaro .

По данным издания, все трое пострадавших могут быть членами одной украинской семьи. Двое взрослых, один из которых предположительно является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии. Несовершеннолетний пострадавший в тяжелом, но стабильном состоянии.

Nice-Matin уточнил, что речь идет о мужчине и женщине в возрасте от 50 до 60 лет, а также о подростке. Всех троих госпитализировали. Врачи окажут им всю необходимую помощь.

Мощный взрыв произошел в княжестве накануне вечером. Ранее европейские СМИ со ссылкой на французскую полицию сообщили, что среди раненых есть граждане России и Украины.