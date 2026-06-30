Три человека пострадали при мощном взрыве в Монако

В результате мощного взрыва в Монако пострадали три человека. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на правительство княжества.

В результате взрыва повреждения получили пять автомобилей. Троих пострадавших доставили в больницу, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Телеканал BFMTV уточнил, что взрыв произошел после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. После этого подозреваемый скрылся. К месту происшествия прибыли представители правоохранительных органов и спасательные службы.

Ранее в Германии устроили стрельбу в учреждении по уходу за детьми и службы опеки. Жертвами нападения стали шесть сотрудников учреждения: четыре женщины и двое мужчин.