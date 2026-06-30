При взрыве в Монако пострадали граждане России и Украины

BFMTV: среди пострадавших при взрыве в Монако есть россияне и украинцы

Среди пострадавших при взрыве в Монако есть граждане России и Украины. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на местную полицию.

«По данным французской полиции, жертвами стали украинцы и россияне», — отметили журналисты.

В городе ввели в действие «красный план». Как пояснили на сайте княжества, речь идет о заранее подготовленном порядке действий на случай внезапного события, которое привело или может привести к большому числу пострадавших. План предусматривает поэтапное наращивание сил и средств в зависимости от количества жертв.

Мощный взрыв прогремел в Монако вечером 29 июля. Пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии. По предварительной информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили люди. После этого подозреваемый скрылся.