Reuters: при взрыве на буровой установке в Венесуэле пострадали восемь человек

В Венесуэле произошел взрыв на буровой установке в штате Апуре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Вышка принадлежит государственной нефтяной компании PDVSA.

Как утверждает агентство, пострадали восемь человек, их перевезли в соседнюю Колумбию для оказания медицинской помощи.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошло разрушительное землетрясение. Пострадали столица страны Каракас и несколько окрестных штатов.

При разборе завалов уже обнаружили более 1400 погибших, 70 тысяч человек оказались в списке пропавших без вести. Тысячи получили травмы различной степени тяжести, многие остались без крова.