В Каракасе произошло два мощных толчка во время землетрясения

Несколько слабых и два мощных толчка ощутили в Каракасе во время землетрясения 25 июня. Об этом РИА «Новости» сообщил очевидец.

«После двух сильных толчков, которые слились в один, было несколько, но еле ощутимых», — сообщил он.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявляла, что после ряда мощных землетрясений в стране зафиксировали разрушения строений, включая жилые.

Повреждения домов есть в Каракасе, а также штатах Фалькон, Карабоб, Арагуа, Ла-Гуайра и Миранда. Власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации, начались поисково-спасательные работы.

Геологическая служба США сообщала, что число погибших в результате землетрясении может варьироваться до 100 тысяч человек. Магнитуда подземных толчков достигала 7,5, эпицентр располагался в 30 километрах к северо-западу от населенного пункта Монтальбан.