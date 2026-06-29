Более 70 тысяч человек пропали без вести после землетрясения в Венесуэле

Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле перевалило за 1400, более 70 тысяч человек оказались в списке пропавших без вести. Об этом сообщил портал «Рамблер» .

Журналисты отметили, что в район стихийного бедствия прибыли спасательные отряды из 16 государств. Начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Требуются продовольствие, питьевая вода, лекарства и одежда. Множество людей, оставшихся без крыши над головой, вынуждено проводить ночи на улице.

Среди пострадавших оказались четверо россиян — мужчина, две женщины и ребенок. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее в Венесуэле колумбийские спасатели вызволили 11-летнего мальчика, который провел 70 часов под завалами. Работу по разбору продолжают до сих пор. До этого специалисты из Сальвадора вытащили из-под завалов в Венесуэле 15-летнюю девочку и ее собаку.