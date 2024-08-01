«Дом зашатало». Соседи — об обрушении подъезда в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Соседка рассказала о моменте обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле

Подъезд жилого дома обрушился в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа. По предварительным данным, пострадали пять человек. Местная жительница рассказала 360.ru, как все произошло.

«Я живу недалеко. Мама думала, что с полигона, но у нас немного дом зашатало. Кот под кровать спрятался, до сих пор выходить не хочет», — сообщила она.

Ранее МЧС подтвердило обрушение подъезда в пятиэтажном жилом доме, предположительно, из-за взрыва газа. Спасатели работают на месте происшествия и эвакуируют жильцов.

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