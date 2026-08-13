Пассажирский поезд сошел с рельсов в Великобритании

На юге Англии пассажирский поезд сошел с рельсов. Несколько вагонов перевернулись на бок. Об этом сообщило AP News .

Поезд компании Southern Rail, следовавший со станции Виктория в Лондоне в Истборн, сошел с рельсов недалеко от туристического города Льюис в Восточном Сассексе. По меньшей мере три вагона опрокинулись на бок. К месту происшествия выехали пожарные и парамедики, еще несколько бригад скорой помощи и три вертолета находятся в режиме готовности.

«Поезд довольно долго скользил, прежде чем остановился, и только когда мы обернулись, то увидели, что вся задняя часть поезда — буквально там, где мы сидели — была открыта, и в вагон валил дым и пыль», — рассказал пассажир Роб Брэдли.

Он видел несколько пассажиров в крови. Официальных сообщений о пострадавших пока не поступало.

Ранее в США сошел с рельсов поезд с опасными материалами. Местных жителей временно эвакуировали.