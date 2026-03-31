К тушению пожара в промзоне Нижнекамска привлекли более 60 спасателей

В крупном пожаре на территории «Нижнекамскнефтехима», по предварительным данным, пострадали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В тушении пожара на территории одного из производственных объектов ПАО „Нижнекамскнефтехим“ задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Проводится наращивание сил и средств», — отметили в министерстве.

Сотрудники не участвуют в ликвидации ЧП, их эвакуировали на безопасное расстояние. Аккредитованные лаборатории проверяют качество воздуха. Никаких угроз для жителей экологии на данный момент не выявлено.

Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку.

Ранее в Ленинградской области началось возгорание в порту Усть-Луга, начавшееся в результате атаки украинских беспилотников. К ликвидации огня в порту привлекли дополнительные средства пожаротушения, в том числе два поезда.