В порту Усть-Луги локализовали возгорание после атаки БПЛА

Дрозденко объявил о локализации пожара в порту Усть-Луга

В Ленинградской области локализовали возгорание в порту Усть-Луга, начавшееся в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко .

«Возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, на остальных объектах последствия устранены», — написал он.

Губернатор отметил, что к ликвидации пожара в порту привлекли дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Санкт-Петербурга, в том числе два пожарных поезда.

Дрозденко добавил, что в Систо-Палкине обломки дрона ВСУ повредили жилой дом. Силы и средства ПВО находятся в боевой готовности.

Ранее стало известно, что в небе над Ленинградской областью за время атаки 29 марта уничтожили 36 украинских беспилотников.