Пожар произошел на территории «Нижнекамскнефтехима»

На территории «Нижнекамскнефтехима» разгорелся пожар. Об этом сообщил глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев в своем телеграм-канале .

«Ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования», — уточнил он.

Работники не участвуют в ликвидации ЧП, их эвакуировали на безопасное расстояние.

Аккредитованные лаборатории следят за качеством воздуха. Угрозы для жителей и окружающей среды не обнаружено. Причины возгорания пока неизвестны

Ранее суконная фабрика загорелась в Тамбовской области. Пожару присвоили второй уровень сложности. На месте работали 65 спасателей и 23 единицы техники.