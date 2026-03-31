Угрозы для жителей и экологии из-за пожара на «Нижнекамскнефтехиме» нет

Угроза для жителей и окружающей среды от пожара на «Нижнекамскнефтехиме» отсутствует, сообщили в пресс-службе компании.

На территории предприятия обнаружили и локализуют очаг возгорания. В ликвидации задействовали оперативные службы.

«Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано», — указали в сообщении.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Причины возгорания уточняют.

Ранее пожар разгорелся на Афипском нефтезаводе — вспыхнули технические установки. ЧП произошло после падения обломков беспилотника. Обошлось без пострадавших.