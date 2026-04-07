При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» погибли 12 человек

«Нижнекамскнефтехим»: поиски завершены, после взрыва и пожара погибли 12 человек

Число погибших в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» достигло 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба компании, объявив о завершении поисковой операции на территории предприятия.

«Поисковая операция на территории „Нижнекамскнефтехима“ завершена. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших. Скорбим», — уточнили в компании.

После ликвидации открытого горения 1 апреля на предприятии сообщали о трех погибших и девяти сотрудниках, которые не выходили на связь с момента начала пожара. В понедельник, 6 апреля, на предприятии подтвердили гибель 11 человек, при этом поиски еще одного пропавшего продолжались.

Возгорание и взрыв на территории «Нижнекамскнефтехима» произошли 31 марта. В результате ЧП погибли сотрудники предприятия и пожарный МЧС. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.