Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на заводе в Нижнекамске

Следователи СК возбудили уголовное дело после ЧП на заводе в Нижнекамске. По предварительным данным, пострадали 50 человек, один погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Татарстан.

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на промышленном предприятии в городе Нижнекамске», — указано в сообщении.

По данным следствия, 31 марта на одном из промышленных предприятий Нижнекамска произошел взрыв из-за нарушения правил безопасности во время технологического процесса.

К тушению пожара в промзоне Нижнекамска привлекли более 60 спасателей и 19 единиц техники МЧС России. Прокуратура Нижнекамска начала проверку после пожара на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Аккредитованные лаборатории следят за качеством воздуха. Угрозы для жителей и экологии нет.