Число жертв пожара на «Нижнекамскнефтехиме» достигло 11

В Нижнекамске число погибших после пожара и взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим» выросло с семи до 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Взрыв и пожар на промышленном предприятии в Нижнекамске произошли 31 марта. Ранее компания подтверждала гибель семи человек и сообщала, что спасатели ищут еще пятерых.

«На территории „Нижнекамскнефтехима“ завершается поисковая операция. Подтверждена гибель 11 человек, поиски еще одного сотрудника продолжаются», — уточнили в пресс-службе.

В больницах Москвы, Казани и Нижнекамска остались 25 человек. Врачи отметили положительную динамику у всех пострадавших. Четырех сотрудников, которых ранее доставили в Москву, и еще двух человек в Казани перевели из реанимации в общие палаты, одного пациента выписали.

С родственниками погибших и пострадавших работают корпоративные психологи. Компания выразила готовность оказать семьям всю необходимую помощь и выплатить компенсации по 10 миллионов рублей.

Госпитализированным пострадавшим планируют выплатить по три миллиона рублей, а также компенсировать расходы на дальнейшую реабилитацию.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.