Президент Израиля наградит за героизм четверых пассажиров рейса Flydubai
Президент Израиля Ицхак Герцог намерен наградить за героизм четверых сограждан, предотвративших катастрофу самолета Flydubai. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президентский офис.
В ведомстве отметили, что Цвика Манес, Асаф Раджуан и Янив Хайон бросились на помощь раненому пилоту из Индии Смиту Маччхару и с риском для жизни обезвредили нападавшего. Врач Шота Мусаев оказал пострадавшему жизненно важную медицинскую помощь и стабилизировал его состояние до посадки.
Всех четверых Герцог хочет представить к Президентской награде за гражданский героизм.
«Решение о присуждении награды принимается после рассмотрения каждого конкретного случая и на основании рекомендации консультативного комитета, назначенного президентом», — отметили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажиры и капитан самолета Flydubai предотвратили масштабную авиакатастрофу. Он отметил, что участники событий проявили огромное мужество.