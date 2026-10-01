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    Президент Израиля наградит за героизм четверых пассажиров рейса Flydubai

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Израиля Ицхак Герцог намерен наградить за героизм четверых сограждан, предотвративших катастрофу самолета Flydubai. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президентский офис.

    В ведомстве отметили, что Цвика Манес, Асаф Раджуан и Янив Хайон бросились на помощь раненому пилоту из Индии Смиту Маччхару и с риском для жизни обезвредили нападавшего. Врач Шота Мусаев оказал пострадавшему жизненно важную медицинскую помощь и стабилизировал его состояние до посадки.

    Всех четверых Герцог хочет представить к Президентской награде за гражданский героизм.

    «Решение о присуждении награды принимается после рассмотрения каждого конкретного случая и на основании рекомендации консультативного комитета, назначенного президентом», — отметили в пресс-службе.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажиры и капитан самолета Flydubai предотвратили масштабную авиакатастрофу. Он отметил, что участники событий проявили огромное мужество.

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    Jamal Awad/dpa

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    Artur Widak/ZUMAPRESS.com