Представители компании Embraer прибыли из Бразилии к месту крушения самолета в Актау

Представители завода-изготовителя самолета Embraer прибыли из Бразилии в Актау, где произошла катастрофа с участием лайнера. Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана.

«Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия», — уточнили в ведомстве.

Также в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA — Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий из Бразилии.

Самолкт Embraer, который летел по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Ранее стало известно, что самолет Embraer 190 не смог приземлиться в Грозном из-за плотного тумана и плана «Ковер», введенного для противодействия украинским беспилотникам. Незадолго до катастрофы экипаж подал сигнал бедствия.

Момент падения самолета в районе Актау сняли на видео.