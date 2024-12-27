Embraer 190, разбившийся в Актау, не приземлился в Грозном из-за плана «Ковер»

Самолет Embraer 190, разбившийся 25 декабря в Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плотного тумана и плана «Ковер», введенного для противодействия украинским БПЛА. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ», — подчеркнул руководитель Росавиации.

Он отметил, что самолет дважды заходил на посадку в столицу Чечни, российские диспетчеры предлагали командиру воздушного судна другие запасные аэропорты, но пилот принял решение лететь в Актау.

Ведомство добавило, что полностью готово к сотрудничеству с азербайджанской и казахстанской комиссиями и что необходимо тщательно расследовать авиакатастрофу.

Ранее министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что незадолго до крушения с самолета поступил сигнал о взрыве кислородного баллона. После этого в аэропорт Актау незамедлительно направились экстренные службы.

Embraer, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, большинство — азербайджанцы. Погибли 38 человек.