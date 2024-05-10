Праздничный салют попал в толпу на юго-востоке Москвы | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 03:57 Праздничный салют попал в толпу на юго-востоке Москвы Baza: в Москве горящие залпы салюта попали в толпу, пострадала девушка Freepik

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В Кузьминках один из зарядов фейерверка разорвался очень низко к толпе и на людей посыпались искры. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, одна девушка убегала от горящих частей салюта и подвернула ногу. Ей сразу же оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, с ожогами к врачам никто не обращался.

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В Москве 9 мая отгремел праздничный салют, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он начался в 22:00 по московскому времени. Жители и гости столицы могли посмотреть на красочные залпы из разных точек, в том числе со смотровой площадки на Воробьевых горах.

Салют в честь Дня Победы запускали и в других городах. На набережной Хабаровска фейерверк отгремел на берегу реки Амур, где за ним наблюдать не только россияне, но жители китайского города Фуюане, писал «ФедералПресс».