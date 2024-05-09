Первый праздничный салют отгремел на Камчатке | 360°

Общество 09 мая 2024, 14:23 Первый праздничный салют отгремел на Камчатке Праздничный салют в честь Дня Победы на Камчатке сняли на видео

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В честь Дня Победы, 9 Мая, на Камчатке запустили праздничный салют. Видео показала пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского.

Огненные брызги разукрасили небо разноцветными огнями — красным, желтым и зеленым. Камчатка стала первым регионом России, который принял на себя миссию по салютованию в честь праздника.

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Праздничные фейерверки в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне обеспечит государственная корпорация «Ростех». Для этого изготовили изделия калибра до 310 миллиметров, которые способны подняться до 350 метров в высоту.

В настоящее время Ростех выпускает порядка 120 видов дневных и двух тысяч видов ночных салютов.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в Москве на 9 Мая также дадут салют. Залпы прозвучат в 22:00 по московскому времени и в городах-героях Туле, Смоленске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Мурманске, Керчи и Волгограде.