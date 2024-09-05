На загоревшемся складе в Тульской области хранились бочки с моторным маслом

МЧС России: площадь пожара в Тульской области увеличилась до 2 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на складе в Тульской области увеличилось до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — отметили в МЧС.

Там добавили, что в пожаротушении в городе Узловая задействовали 50 специалистов и 18 единиц техники. Сотрудники МЧС предпринимают действия, чтобы локализовать пожар и минимизировать последствия, сообщил начальник ГУ МЧС по Тульской области Алексей Павлов.

Пожар начался примерно в 18:29. На место возгорания изначально выехали восемь пожарных расчетов и автолестница.