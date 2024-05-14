Пожар вспыхнул после схода поезда с рельсов под Волгоградом | 360°

14 мая 2024, 08:36
Пожар вспыхнул после схода поезда с рельсов под Волгоградом
МЧС: цистерна с топливом горела на станции под Волгоградом после схода вагона
На станции Котлубань в Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горели цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — указали в сообщении.
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Возгорание оперативно потушили. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Как стало известно ранее, грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства. На место ЧП направили восстановительные бригады, движение составов в районе станции Котлубань приостановили. К утру движение восстановили по одному пути.
«Движение организовано в реверсивном режиме <…> Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам», — сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.
Ранее цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Ростовской области. Огонь охватил 200 квадратных метров. Для охлаждения цистерны провели пенную атаку, подали два лафетных ствола. Остальные вагоны маневровым поездом отогнали на безопасное расстояние.
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