В Волгоградской области грузовой поезд сошел с рельсов | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 05:52 В Волгоградской области грузовой поезд сошел с рельсов Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства Freepik

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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области из-за вмешательства посторонних лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

«По предварительной информации, сегодня в 1:15 по московскому времени в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда», — сказано в публикации.

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Для устранения последствий случившегося на место ЧП направили восстановительные бригады поездов со станций имени Максима Горького и Арчеда. Ожидается задержка пассажирских поездов, движение составов в районе станции Котлубань приостановили.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области. Происшествие случилось на узловой станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги. В результате ЧП никто не пострадал.